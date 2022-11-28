Минобороны Азербайджана опровергает...

Распространенная Министерством обороны Армении информация о том, что 29 ноября в 17:50 подразделениями азербайджанской армии якобы был открыт огонь, в результате чего получил ранение армянский военнослужащий, не соответствует действительности. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Мы категорически опровергаем информацию, распространенную министерством обороны Армении», - говорится в заявлении азербайджанского оборонного ведомства.