Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:47

Брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна, олигарх и наркобарон Александр Саргсян (известный также по кличке «Сашик 50%») потратил 27,5 миллионов долларов на «закрытие» возбужденного против него уголовного дела, которое было открыто после прихода к власти Никола Пашиняна. Генпрокуратура Армении сообщает, что «Сашик» Саргсян выплатил государству 7 миллионов долларов. Таким образом он возместил причиненный с его стороны ущерб государству, возникший вследствие неуплаты налогов и штрафов. В противном случае «Сашику» грозила уголовная ответственность. Кроме того, брат бывшего президента добровольно передал около 20,5 миллионов долларов так называемой «армии обороны НКР». Учитывая эти «смягчающие обстоятельства», Генпрокуратура не стала арестовывать «Сашика 50%», и несмотря на то что возбужденные против него уголовные дела уже были направлены в суд бывшего олигарха никто не тронул.

В оппозиционных кругах и среди широких масс армянского населения бытовало мнение о том, что до «Бархатной революции» 2018 года «всемогущий» брат Сержа Саргсяна незаконно входил в долю различных предприятий в Армении, забирая себе 50 процентов прибыли. За счет этого он, собственно, и получил свое прозвище. Через несколько месяцев после прихода к власти Никол Пашинян заявил о том, что деньги «Сашика», хранившиеся на одном из банковских счетов, арестованы. «Говорили же, ведь спросят, а где же 50 процентов «Сашика»? Я спрашиваю: где? У брата Сержа Саргсяна, «Сашика» Саргсяна, только в Армении в банке лежат 30 миллионов долларов, и все эти деньги арестованы», - заявил Пашинян в 2018 году. Тем не менее, сейчас Генпрокуратура указывает только на два уголовных дела, связанных с Александром Саркисяном. И почему-то в них речи о незаконных долях в различных предприятиях не идет. То есть всё то, о чём Никол Пашинян говорил, будучи оппозиционным депутатом, внезапно оказалось забытым. По словам правозащитницы Заруи Ованнисян, команда Пашиняна в этом вопросе не оправдала ожиданий общественности.

«В действительности очень часто такие громкие заявления, которые ничем не подкреплены, не имеют хода ни в правоохранительной сфере, ни в рамках уголовных дел. Людей отпускают после внесения определенной денежной компенсации, и создается впечатление, что прежние заявления были просто неправомерными, более того – что правоохранительная система не провела должного расследования или не собрала достаточного количества фактов. В любом случае, мы имеем дело либо с преувеличенными заявлениями власть имущих, либо с большим количеством недочетов», — заявила правозащитница. В отношении «определенной денежной компенсации» всё ясно. Согласно армянским источникам, в марте 2019 года Александр Саргсян выплатил 19 миллионов 600 тысяч долларов в счет так называемой «армии обороны НКР», а еще 900 тысяч перечислил в фонд социальной защиты военнослужащих Армении. Отметим, что у Сержа Саргсяна есть еще один брат, Левон. Войдя в армянскую политическую элиту, экс-президент потянул за собой обоих братьев, так что в разное время родственники Саргсяна были депутатами Национального Собрания Армении. Александр Саргсян преуспел лучше Левона и впоследствии стал одним из самых богатых людей в стране. В его собственности находится сеть газозаправочных станций, элитная недвижимость в Европе и США, строительные компании.