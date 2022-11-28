МККК: большинство пропавших в карабахском конфликте - военные

Большинство пропавших без вести в ходе карабахского конфликта являются военнослужащими, сказала местным СМИ руководитель отдела по связям с общественностью бакинского представительства Международного комитета Красного Креста Илаха Гусейнова.

По ее словам, с 1990-х годов, то есть с начала конфликта, пропавшими без вести считаются в общей сложности 4 500 человек. "3 800 из этих лиц зарегистрированы в бакинском и бардинском офисах Международного комитета Красного Креста. 80% из них являются военнослужащими", - сказала Гусейнова.