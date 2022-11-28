В Баку ответили на заявления Арарата Мирзояна

«В ходе своего интервью информагентству «Арменпресс» глава МИД Армении Арарат Мирзоян попытался ввести в заблуждение и исказить суть переговоров между Азербайджаном и Арменией, подготовку мирного соглашения, процесс делимитации, минную угрозу, равно как и признание территориальной целостности, что является совершенно безосновательным и неприемлемым», - говорится в заявлении МИД.

«Выдвинутое Арменией условие об обязательном участии в очередной встрече лидеров Азербайджана и Армении президента Франции еще раз свидетельствует о том, что армянская сторона неверна своим обязательствам и забыла, что договоренность об очередной встрече в том же формате была достигнута не в Праге, а 31 августа в Брюсселе.

Несмотря на достигнутую договоренность об очередной встрече в Брюсселе, азербайджанская сторона согласилась на встречу в Праге, а также на участие президента совета ЕС Шарля Мишеля и президента Франции, что, к сожалению, привело к злоупотреблению на очередном этапе переговоров и демонстрирует Францию как необъективного и несправедливого посредника. В отличие от Армении, азербайджанская сторона не отказалась от переговоров между лидерами и привержена их продолжению в соответствии с достигнутой в Брюсселе договоренностью», - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Что касается вопроса процесса делимитации, отмечает МИД Азербайджана, то, вопреки утверждению министра иностранных дел Армении, в заявлениях как пражской, так и сочинской встреч указывается, что делимитацию планируется осуществить на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета, в соответствии в Уставом ООН и Алма-Атинской декларации. В целом обращение к Уставу ООН и Алма-Атинской декларации было сделано в контексте упомянутых принципов, и армянской стороне хорошо известно, что на этих встречах не было никаких положений, на основании каких карт будет проходить делимитация. Процесс делимитации должен осуществляться на основе анализа всех юридически значимых документов.

МИД Азербайджана также отмечает, что «министр иностранных дел Армении в очередной раз допускает манипуляции и в вопросе вывода вооруженных сил Армении с территории Азербайджана».

«Рекомендуем министру иностранных дел привести свою позицию в этом вопросе в соответствие с позицией секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и других официальных лиц. Как заявил Армен Григорян, было предусмотрено вывести армянские силы с территории Азербайджана в сентябре нынешнего года, но пока этого не произошло. Что же касается обязательства о том, какие силы должны быть выведены с территории Азербайджана, еще раз напоминаем, что в соответствии с пунктом 4 Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года предусмотрен вывод именно всех армянских вооруженных сил с территории Азербайджана, и манипуляции в этом вопросе недопустимы», - говорится в комментарии МИД.

Также отмечается, что министр иностранных дел Армении в интервью воздержался от положительного ответа на вопрос о признании Арменией территориальной целостности Азербайджана.

Заявления о том, что в результате столкновения в сентябре этого года на неделимитированной границе из-за установки армянской стороной мин и провокаций против военных позиций Азербайджан якобы оккупировал территорию Армении, не имеют никаких оснований, говорится в заявлении.

«Не поддается никакой логике тот факт, что Армения, которая в течение почти 30 лет оккупировала азербайджанские территории, все еще держит под оккупацией 8 сел Азербайджана, полностью не выводит свои силы с территории Азербайджана, продолжает свои военные провокации и минные угрозы, обвиняет Азербайджан в том, что он занял позиции на неделимитированной границе и тем самым препятствует работе комиссии. Не следует забывать, что именно Армения после Отечественной войны 2020 года долгое время не отвечала на предложение Азербайджана о делимитации границ», — указывается в заявлении МИД Азербайджана.

МИД Азербайджана подчеркивает, что уклонение от взятых на себя обязательств, неверное толкование положений Трехстороннего заявления, деструктивная деятельность не только не служат восстановлению мира в регионе, но и направлены в первую очередь против Армении.