Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова попала в реанимацию

Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая отбывает 11-летний срок в колонии, госпитализирована, сообщил телеграм-канал штаба Виктора Бабарико.

По его информации, Колесникова с 28 ноября находится в больнице скорой помощи в Гомеле. Скорая помощь доставила ее в первое хирургическое отделение, после чего ее перевели в реанимацию. Что с ней и в каком она состоянии, пока не сообщается.

В сентябре 2021 года суд в Беларуси приговорил Марию Колесникову к 11 годам заключения, а адвоката Максима Знака — к 10 годам. Их осудили по делу о попытке захвата власти.