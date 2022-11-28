ЧМ-2022: Нидерланды и Сенегал вышли в 1/8 финала

Сегодня на чемпионате мира в Катаре начался 3-й тур группового турнира. В группе «А» в параллельных матчах встречались: Эквадор – Сенегал и Нидерланды – Катар.

Фактически матч эквадорцев и сенегальцев был игрой за 2-е место в группе, потому что победа Нидерландов над потерявшим все шансы на выход в плей-офф Катаром легко прогнозировалась.

В итоге Сенегал обыграл Эквадор со счетом 2:1. На 44-й минуте Исмаила Сарр вывел африканцев вперед. Мойзес Кайседо на 68-й минуте восстановил равновесие. Победу Сенегалу принес Калиду Кулибали, отличившийся на 70-й минуте.

С 6 очками сенегальцы заняли 2-е место и вышли в 1/8 финала.

Первая ступень у голландцев. Они одолели Катар благодаря голам Коди Гакпо (26-я минута) и Фрэнки Де Йонга (49-я) – 2:0.

Турнирное положение:

1.Нидерланды – 7 очков, разница мячей 5-1 (3 матча)

2.Сенегал – 6, 5-4 (3)

3.Эквадор – 4, 4-3 (3)

4.Катар – 0, 1-7 (3).

В 1/8 финала Нидерланды сыграют со 2-й командой группы «B» (Англия, Иран, США, Уэльс), а Сенегал встретится с победителем этого квартета.

Напомним, ранее место в плей-офф обеспечили себе Франция, Бразилия и Португалия.