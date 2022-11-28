Иранские власти фактически взяли в заложники близких игроков сборной страны, чтобы добиться от футболистов лояльности режиму, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в системе безопасности чемпионата мира по футболу.

Так, перед первым матчем игроки сборной отказались исполнять иранский национальный гимн – в знак солидарности с участниками протестных выступлений. После игры их ждала встреча с представителем Корпуса стражей исламской революции, который обещал, что повторная демонстрация повлечет за собой арест их и членов их семей, утверждает телеканал.

Игрокам пришлось выполнить это требование. При этом власти сомневаются в их лояльности: спортсмены фактически находятся под домашним арестом, им запрещено общаться с иностранцами. Победа со счетом 2:0 над сборной Уэльса стала значительным консолидирующим фактором, укрепив стабильность властей. 29 ноября иранцам предстоит матч с футболистами США. Политическое значение матча не уступает спортивной важности.