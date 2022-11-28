Украинцы атаковали позиции россиян: сотни раненых

Украинским военным удалось атаковать позиции россиян в Запорожской и Луганской областях. Ранения получили сотни российских военных, говорится в сводке Генштаба ВС Украины.

"Подтверждено огневое поражение 27 ноября районов сосредоточения живой силы российских оккупантов в населенных пунктах Пологи, Токмак и Басань Запорожской области и Лутугино в Луганской области", - говорится в сообщении.

Также уничтожены около 50 единиц российской военной техники разных типов и склад боеприпасов.