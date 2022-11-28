Китай закрыл порты для судов с российской страховкой

Китайские власти и компании отказались признавать российские страховые сертификаты, необходимые для экспорта российской нефти с помощью танкеров. Без признания страховых документов поставка нефти в Китай невозможна, рассказал замминистра транспорта РФ Александр Пошивай.

По его словам, политика китайских властей стала новым «вызовом» при осуществлении экспортных перевозок.

«Российские судовладельцы сталкиваются с отказами властей и компаний КНР в части признания страховых документов на суда и грузы...», — сказал Пошивай, передает The Insider.

Он выразил надежду, что Пекин и местные компании изменят свою позицию по этому вопросу и всё же начнут признавать страховые документы российских компаний.

Отказ Китая признавать российские страховые сертификаты ставит под угрозу поставки нефти в Китай, в настоящее время одного из крупнейших покупателей российских энергоресурсов, отмечает издание.