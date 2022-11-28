Франция отправила Украине аналог HIMARS

Украина получила от Франции еще одну реактивную систему залпового огня LRU, сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Moscow Times.

«Четвертый брат Long Hand Family [так называют дальнобойные системы], LRU из Франции, прибыл в Украину! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага», — написал украинский министр в соцсетях.

Ранее Украина получила две таких РСЗО. Также Киеву передали две батареи ЗРК Crotale и 18 гаубиц Caesar.

LRU представляет собой модернизированный аналог HIMARS на гусеничном ходу и стоит в одном ряду с другими современными РСЗО — американскими M270 MLRS и немецкими MARS II, которые также есть у Украины. Дальность полета снарядов LRU составляет не менее 80 км.