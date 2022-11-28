В НАТО обсуждают поставки Украине Patriot. Медведев уже угрожает

Страны НАТО ведут дискуссию о возможных поставках Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседаний глав МИД стран альянса.

«Наши дискуссии касаются как предоставления новых систем, как, например, Patriot, и сейчас об этом идет дискуссия. Но это касается и того, чтобы гарантировать, что те системы, которые уже поставлены, эффективны и функционируют», — сказал он.

На заявление Столтенберга уже отреагировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он предупредил, что в случае поставок Киеву комплексов Patriot вместе с персоналом они станут военными целями России.

«Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооруженных сил», - пригрозил Медведев, добавив, что в НАТО это понимают.