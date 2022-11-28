Минюст Германии: все руководство России должно предстать перед судом
В Берлине министры юстиции стран «Большой семерки» впервые собрались вместе, чтобы договориться, как фиксировать и расследовать военные преступления России в Украине.
Moscow Times сообщает, что министры осудили бомбардировки украинских городов и энергетической инфраструктуры, заявив, что Россия использует «зиму в качестве оружия».
По словам министра юстиции Германии Марко Бушманна, это «ужасное военное преступление, направленное на то, чтобы многие люди пали жертвами зимы».
Украинские власти задокументировали уже почти 50 000 случаев военных преступлений и определили около 600 подозреваемых в них. Страны «семерки» намерены «добиваться максимальной ответственности [за преступления] с целью добиться справедливости для жертв и выживших».
CNN передает, что Бушманн, выступая на пресс-конференции по итогам встречи, заявил, что «все российское руководство» должно стать объектом расследования в Международном уголовном суде за «преступления против человечности».