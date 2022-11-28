Минюст Германии: все руководство России должно предстать перед судом

Moscow Times сообщает, что министры осудили бомбардировки украинских городов и энергетической инфраструктуры, заявив, что Россия использует «зиму в качестве оружия».

В Берлине министры юстиции стран «Большой семерки» впервые собрались вместе, чтобы договориться, как фиксировать и расследовать военные преступления России в Украине.

По словам министра юстиции Германии Марко Бушманна, это «ужасное военное преступление, направленное на то, чтобы многие люди пали жертвами зимы».

Украинские власти задокументировали уже почти 50 000 случаев военных преступлений и определили около 600 подозреваемых в них. Страны «семерки» намерены «добиваться максимальной ответственности [за преступления] с целью добиться справедливости для жертв и выживших».

CNN передает, что Бушманн, выступая на пресс-конференции по итогам встречи, заявил, что «все российское руководство» должно стать объектом расследования в Международном уголовном суде за «преступления против человечности».