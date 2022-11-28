Рахиль Мурадов, 1971 года рождения, получивший ножевые ранения во время нападения неизвестных лиц на дом, в котором он проживал, скончался, несмотря на все усилия врачей, сообщили местные СМИ.

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Вечером во вторник, 29 ноября, в полицию поселка Бузовна Хазарского района Баку поступила информация об убийстве Эльбруса Мурадова, 1939 года рождения, ранении его супруги Шахиры Мурадовой, 1945 года рождения, сына Рахиля Мурадова, 1971 года рождения, и внука Эльбруса Агаларова, 1997 года рождения.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, раненых госпитализировали. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные меры по выявлению и задержанию лица или лиц, подозреваемых в преступлении.

АПА сообщает, что, по словам пострадавших членов семьи, неизвестное лицо или лица проникли в дом с целью ограбления. Войдя в дом, они убили хозяина дома и нанесли ножевые ранения членам семьи.