Пожар в частном доме в Баку потушили обновлено 23:04
Пожар в частном доме в Баку полностью потушен благодаря мерам, предпринятым силами Государственной противопожарной службы МЧС.
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На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в частном доме в Насиминском районе Баку.
В пресс-службе ведомства сообщили, что на место пожара прибыли подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. Продолжаются работы по тушению пожара.