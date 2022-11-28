Пожар в частном доме в Баку полностью потушен благодаря мерам, предпринятым силами Государственной противопожарной службы МЧС.

* * * 22:50

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в частном доме в Насиминском районе Баку.

В пресс-службе ведомства сообщили, что на место пожара прибыли подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. Продолжаются работы по тушению пожара.