Российские миротворцы игнорируют заявления Баку

В заявление, в частности, говорится: «Еще раз заявляем о НЕДОПУСТИМОСТИ упоминания названий населенных пунктов на территории Азербайджанской Республики под вымышленными армянскими топонимами, в том числе использования выражения «территория Нагорного Карабаха». Призываем миротворческий контингент Российской Федерации не использовать в официальных сообщениях неверные выражения, надеемся, что наш призыв будет принят к сведению. Кроме того, требуем правильного указания названия нашей страны на опубликованной карте».

Азербайджанское военное ведомство еще раз напоминает, «что территория, упоминаемая в официальном сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 29 ноября 2022 года, опубликованном на официальной интернет-странице Министерства обороны Российской Федерации, как «территория Нагорного Карабаха», является Карабахским экономическим районом, а официальные названия азербайджанских населенных пунктов, указанных как «Мардакерт» и «Мартуни», - АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно».

«Содержащаяся в указанном сообщении миротворческого контингента информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь в Шушинском направлении, в результате чего получили ранения два человека, совершенно безосновательна и не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию», - говорится в заявлении.