США не готовы передать Украине истребители

Украина в ближайшее время может не рассчитывать на получение от США истребителей в качестве военной помощи. Вашингтон пока не готов идти на такой шаг. Об этом заявили представители Минобороны США во время брифинга для журналистов, передают украинские СМИ.

В Пентагоне отметили, что поставки истребителей украинским военным сейчас не являются ближайшим приоритетом для Соединенных Штатов. В американском оборонном ведомстве добавили, что при осуществлении поставок истребителей необходимо проводить обучение военных ВСУ. Кроме того, военная техника нуждается в обслуживании. В настоящее время США к этому не готовы, отметили там.

Ранее во вторник агентство Bloomberg сообщило, что лидеры НАТО вновь рассматривают идею о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 и американских F-16, от которой отказались в первые дни войны в Украине. По словам американского отставного адмирала Джеймса Ставридиса, на фоне массированных ракетных атак со стороны РФ Запад должен увеличить свою поддержку украинских усилий по противовоздушной обороне. Украина может получить еще больше высокотехнологичных ракетных комплексов класса «воздух-поверхность», системы Patriot и, возможно, тактические истребители.