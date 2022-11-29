МЧС продолжает работы по разминированию и предупреждает граждан

Воинская часть Особой аварийно-спасательной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает работы по разминированию освобожденных территорий. Работы проводятся по назначенным направлениям, в селах и поселках, а также в удаленных районах – вдоль водоемов и водотоков, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сабухи Сариев, командир роты воинской части Спасательной службы особого риска МЧС, сообщил, что сотрудники Службы особого риска, задействованные в работах по разминированию, оснащены самым современным оборудованием, они принимали участие в международных курсах и прошли аккредитацию. В ходе разминирования используются и специально обученные собаки.

В МЧС призвали население воздержаться от незаконных поездок на освобожденные территории: «Еще раз призываем граждан воздержаться от подобных поездок. Это опасно для их жизни. При обнаружении мин и неразорвавшихся боеприпасов, подозрительных предметов, не характерных для данной местности, факторов, свидетельствующих о том, что местность заминирована, они должны немедленно сообщить на горячую линию «112» МЧС».