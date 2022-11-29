В Иране задержали «агентов ЦРУ»

В Иране во время подавления акций протеста задержали «агентов ЦРУ», заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции Али Фадави.

По словам Фадави, задержанные были связаны с оппозиционным телеканалом Iran International, «который работает под руководством вражеских разведывательных служб».

Кроме того, заявил он, «эти люди связаны с американской разведкой», передает агентство Mehr.