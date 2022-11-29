В Иране задержали «агентов ЦРУ»
В Иране во время подавления акций протеста задержали «агентов ЦРУ», заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции Али Фадави.
По словам Фадави, задержанные были связаны с оппозиционным телеканалом Iran International, «который работает под руководством вражеских разведывательных служб».
Кроме того, заявил он, «эти люди связаны с американской разведкой», передает агентство Mehr.
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