США не стали объявлять Россию спонсором терроризма

Соединенные Штаты не будут включать Россию в список «стран-спонсоров терроризма», заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер. По его словам, среди прочего такой шаг может помешать «зерновой сделке».

Карпентер напомнил, что в отличие от стран Европы, в США предусмотрены конкретные жесткие меры в отношении «государств-спонсоров терроризма».

«Мы считаем, что использование этого законодательства ограничит нашу способность оказывать гуманитарную помощь оккупированным регионам Украины, а также способствовать другим действиям, которые, по нашему мнению, отвечают интересам и Украины, и США, – таким как зерновая сделка», - отметил Карпентер, которого процитировали российские СМИ.