Пентагон анонсировал переговоры с Турцией

Контакты министров обороны США и Турции Ллойда Остина и Хулуси Акара планируются в ближайшем будущем, сообщил во вторник пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Что касается коммуникации с нашими турецкими союзниками, то мы поддерживаем с ними регулярные контакты как на уровне высшего командования, так и на операционном. Могу сообщить, что министр обороны Остин проведет переговоры с турецким коллегой в ближайшем будущем", - сказал он.