Киев призывает НАТО ускорить поставки оружия: «Быстрее, быстрее и быстрее»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО как можно скорее направить вооружение в Украину и наладить новое производство оружия на Западе. Об этом он заявил на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Бухаресте в рамках встречи министров стран – членов НАТО, пишет «Европейская правда».

Кулеба сказал, что на предыдущей такой встрече его тремя главными словами стали «оружие, оружие, оружие». С тех пор, по его словам, Украина получила весомую помощь, которая помогла ВСУ освободить значительную часть территории.

«Сегодня у меня три других слова – «быстрее, быстрее и быстрее». Мы благодарны за то, что уже сделано. Но война все еще продолжается. Мы доказали, что можем бить Россию, мы доказали, что можем побеждать – вместе, в интересах всего евроатлантического пространства и всего мира. Но решение о предоставлении оружия, о запуске новых производственных мощностей оборонпрома на Западе должны приниматься быстрее, поставки оружия также должны происходить быстрее. И именно об этом мы говорили – как ускорить все это», - отметил Кулеба.