Иранские болельщики освистали футболистов, спевших гимн перед матчем с США

Болельщики сборной Ирана освистали игроков своей национальной команды, которые исполнили гимн страны перед заключительным матчем группового этапа чемпионата мира в Катаре против США, сообщили российские СМИ.

Стадион в Дохе, на котором проходит матч Ирана и США вмещает 44 400 зрителей. После двух туров сборная Ирана располагается на втором месте в группе В. В первом туре подопечные Карлуша Кейруша потерпели поражение от сборной Англии со счетом 2:6. Затем им удалось обыграть Уэльс со счетом 2:0. У сборной США два набранных очка.