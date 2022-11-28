Для отправки в Украину: вагнеровцы вербуют заключенных в ЦАР

ЧВК «Вагнер» начала вербовку в тюрьмах Центрально-Африканской Республики, набирая людей для участия в военных действиях в других регионах, в том числе в Украине. Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров ЦАР.

По этим данным, вагнеровцы вербуют десятки повстанцев, которые содержались под стражей, в том числе за убийства и изнасилования женщин и детей.

По словам офицеров, многие из новобранцев – террористы, которые контролировали значительную часть территории ЦАР на протяжении примерно десяти лет в ходе гражданской войны, применяли насилие к гражданским лицам и запугивали их.