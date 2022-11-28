Калын: конфликт в Карабахе урегулирован, нормализация отношений с Арменией идет позитивно

Процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией продвигается позитивно, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает Anadolu.

По словам пресс-секретаря турецкого президента, последнее время осуществляются регулярные контакты спецпредставителей двух стран. В ходе этих контактов, в частности, обсуждается реализация возможности перехода границы между странами.

Калын заявил, что Турция стремится заложить основу для мира и процветания во всем Закавказье.

«Карабахский конфликт урегулирован, и сейчас страны налаживают взаимодействие без посредничества третьих сторон. Это имеет особое значение», – заявил Калын.