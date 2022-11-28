На чемпионате мира в Катаре завершилась групповая стадия в группе «B». В заключительном туре Англия играла с Уэльсом, а Иран – с США.

В принципиальном противостоянии иранцев и американцев победили футболисты США – 1:0. Единственный гол на 38-й минуте забил Кристиан Пулишич.

Американцы выиграли и с 4 очками заняли в группе 2-е место. Англия разгромила Уэльс со счетом 3:0. Забивали Маркус Рэшфорд (50-я и 68-я минуты) и Фил Фоден (51-я).

Турнирное положение:

1.Англия – 7 очков, разница мячей 9-2 (3 матча)

2.США – 5, 2-1 (3)

3.Иран – 3, 4-7 (3)

4.Уэльс – 1, 1-6 (3).

В 1/8 финала Англия сыграет с Сенегалом, а США – с Нидерландами. Эти матчи состоятся 4 и 3 декабря соответственно.