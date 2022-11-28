Иран проиграл США и вылетел с ЧМ-2022 Англия разгромила Уэльс
На чемпионате мира в Катаре завершилась групповая стадия в группе «B». В заключительном туре Англия играла с Уэльсом, а Иран – с США.
В принципиальном противостоянии иранцев и американцев победили футболисты США – 1:0. Единственный гол на 38-й минуте забил Кристиан Пулишич.
Американцы выиграли и с 4 очками заняли в группе 2-е место. Англия разгромила Уэльс со счетом 3:0. Забивали Маркус Рэшфорд (50-я и 68-я минуты) и Фил Фоден (51-я).
Турнирное положение:
1.Англия – 7 очков, разница мячей 9-2 (3 матча)
2.США – 5, 2-1 (3)
3.Иран – 3, 4-7 (3)
4.Уэльс – 1, 1-6 (3).
В 1/8 финала Англия сыграет с Сенегалом, а США – с Нидерландами. Эти матчи состоятся 4 и 3 декабря соответственно.