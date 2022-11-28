Теперь Украина бьет по энергоинфраструктуре России

Украина выпустила 11 ракет по Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт. Снаряд попал по объекту энергоснабжения, и без света остались два района: Суджанский и Кореневский, сообщили российские СМИ.

«Есть попадание по объекту энергоснабжения. Из-за этого частично обесточены Суджанский и Кореневский районы. После обстрела специалисты оценят ущерб и приступят к восстановлению повреждений», – указал Старовойт.

Ранее во вторник Старовойт сообщал об обстреле поселка Теткино. Он уточнил, что было не менее 10 «прилетов». Удары пришлись на объекты энергоснабжения, часть поселка оказалась обесточена.