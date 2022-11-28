Кадыров ответил Папе Римскому

«Я бы мог назло напомнить про инквизицию, крестовые походы или даже упомянуть про настоящие жестокие кадры... недавние расстрелы безоружных российских военных», – заявляет Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, руководствуясь религией, чеченцы «не начинают бой без предложения мира».

Глава Чечни отметил, что в рядах военных «нет ни одного алкоголика или наркомана, каждый глубоко религиозен». «И каждый из бойцов знает, что на войне нельзя забывать про честь, достоинство и уважение даже к врагу», – подчеркнул он.

Накануне в интервью журналу America Папа Римский, говоря о войне России в Украине, заявил, что у него «есть много информации о жестокости российских войск. Как правило, самыми жестокими, возможно, являются те, кто из России, но не придерживаются русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее».