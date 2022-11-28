В Латвии считают, что Украине нужно бить по военным объектам России

Украина должна иметь право наносить удары по военным объектам на территории России, которые РФ использует для ракетных обстрелов критической инфраструктуры Украины, таким образом она сможет отражать эти атаки. Об этом в интервью Bloomberg заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По словам Ринкевичса, союзники "не должны бояться" эскалации со стороны России. Он отметил, что несколько других государств – членов Альянса также считают, что Украина вообще не должна иметь ограничений на то, как она использует оружие.

Но в конечном итоге это зависит от отдельных стран, когда они решают, какое оружие предоставить Киеву, добавил глава МИД Латвии.