Пентагон: США не выводили войска из Сирии

США сократили патрулирование на севере Сирии, однако не стали передислоцировать силы из-за турецкой операции. Об этом сообщил во вторник, 29 ноября, пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Мы сократили число патрулей... Мы не проводили передислокации наших сил. Мы сохраняем нацеленность на противодействие угрозе со стороны ИГИЛ, в этом отношении возможности не сокращаются", - сказал он.

Райдер отметил, что курды также сократили патрулирование. Возможность начала наземной операции Турции на севере Сирии Райдер не прокомментировал, но уточнил, что надеется на проявление Анкарой сдержанности.