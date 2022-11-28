Бабаханян заинтриговал: скоро будут «ощутимые» итоги военного сотрудничества с Индией

Армения и Индия успешно сотрудничают, результаты этого сотрудничества скоро станут ощутимыми, заявил чрезвычайный и полномочный посол Армении в Индии Юрий Бабаханян в интервью армянским СМИ.

Комментируя закупку у Индии военных снаряжений на $260 млн, Бабаханян отметил, что сотрудничество не ограничится одной сделкой. «Мы только начинаем, но мы должны продолжать эту работу и переоснащать нашу армию, в том числе при помощи нашей дружественной Индии», – сказал Бабаханян.