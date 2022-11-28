«Это важнейший матч»: Байден поздравил сборную США с победой над Ираном

Президент США Джо Байден, узнав о победе сборной США над командой Ирана на чемпионате мира по футболу, вернулся на сцену после своего выступления в штате Мичиган, чтобы поздравить футболистов.

«США – один, Иран – ноль! Игра завершилась», - радостно сообщил Байден. «США! США! Это важнейший матч, друзья!», - сказал он. «Они это сделали, да хранит их Бог!», - добавил президент под радостные возгласы собравшихся.

Сборная США во вторник обыграла команду Ирана в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира со счетом 1:0 и вышла в плей-офф со второго места в группе В. В 1/8 финала сборная США 3 декабря сыграет с командой Нидерландов.