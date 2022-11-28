Зеленский уверен: Россия понесет большие потери

До конца года количество убитых россиян на территории Украины достигнет 100 тысяч военных. Так сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Еще в этом году Россия потеряет убитыми сто тысяч своих солдат и только Богу известно сколько наемников. А Украина будет стоять. А мир будет делать все, чтобы каждый, кто виноват в этой преступной войне, оказался на скамье подсудимых", - сказал президент Украины.

В то же время ситуацию на фронте Зеленский назвал сложной, и, несмотря на большие потери, россияне пытаются наступать в Донецкой области, закрепиться в Луганской, двигаться в Харьковской.