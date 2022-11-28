Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 03:13

В течение десятилетий американский авиастроительный гигант Boeing был лучшим привилегированным другом России. Сотни произведенных им лайнеров от небольшого Boeing 737 до таких крупных трансатлантических лайнеров как Boeing 777 бороздили воздушные просторы России. В офисе Boeing в Вашингтоне частыми гостями были российские журналисты. Их приглашали и на корпоративные parties c участием звезд Голливуда и мировой оперы.

24 февраля 2022 года обрушил все связи России с этой компанией. В начале марта в связи с вторжением России в Украину Boeing приостановил техническое обслуживание российских самолетов. Фактически это означало уход компании из России. Вице-президент Boeing по коммерческому маркетингу Даррен Халст признал, что это решение было болезненным и уход компании из России скажется на планах корпорации. Кроме того, он исключил любые потенциальные поставки покупателям в РФ, «которая фактически закрыта от мирового аэрокосмического рынка из-за масштабных санкций, введенных США и другими странами». И вот теперь – совершенно неожиданная новость. Как сообщило агентство Reuters, компания Boeing предложила Пентагону производить дешевые малогабаритные высокоточные бомбы наземного базирования (GLSDB) для Украины. То есть она недвусмысленно встала на сторону Киева в противоборстве с Кремлем. В последние дни появилось множество сообщений о том, что военные арсеналы стран НАТО истощаются. Газета The New York Times сообщила, что у 20 из 30 натовских стран на складах заканчивается оружие, в частности артиллерийские снаряды. Кремлевские пропагандисты с радостью ухватились за эту новость, хотя у главных поставщиков НАТО оружия для Украины еще достаточно. Но в любом случае малогабаритные бомбы Boeing будут очень своевременным подспорьем. Особенно на фоне того, что руководство США категорически отказывается предоставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которые имеют дальность стрельбы до 300 километров. Однако «бомбочки», предложенные авиационным концерном также неплохи – их дальность – 150 километров, а это в два раза больше, чем у снарядов популярных РСЗО HIMARS, внесших серьезный перелом в ход военных действий.

Это оружие состоит из двух частей – Small Diameter Bomb (SDB), которые также как и снаряды HIMARS имеют сопровождение GPS из ракетного мотора М-26 – подарки, которых на военных складах США достаточно большое количество. Предполагается, что эти снаряды (их общее название GLSDB) могут поступить на вооружение ВСУ весной 2023 года. Они были созданы в 2019 году и представляют собой новейшее вооружение, произведенное Boeing совместно с SAAB AB. В октябре прошлого года топ-менеджер SAAB Майкл Йохансон объявил, что компания готова принять первые заказы. И вот один из них поступил, причем речь идет о крупной партии, которую производители «маленькой бомбы» еще год не ожидали. Стоимость всего боеприпаса всего 40 тысяч долларов, что делает его одним из самых дешевых в этом ряду. Используя его, украинские силы смогут поражать цели противника глубоко в его тылу, что раньше было невозможно даже для HIMARS. Но одним производством «маленьких бомб» дело не ограничивается. Как говорит Даг Буш, главный покупатель оружия американской армии, США также разрабатывают планы быстрого массового производства снарядов для 155-миллиметровых орудий.