В Баку проходит семинар для судей и тренеров с участием генерального директора Международной федерации дзюдо по судейским вопросам Даниэля Ласкау.

В семинаре, который завершится сегодня, участвуют судьи, тренеры сборных Азербайджана разных возрастов, а также клубов, обществ и спортивных организаций различных районов и городов страны. Всего в семинаре принимают участие 150 человек.

В ходе семинара судьям и тренерам рассказывается о новых правилах, различных техниках дзюдо, о спорных эпизодах и многом другом.

«Нынешний олимпийский цикл будет короче, чем обычно, и нам важно правильно применять действующие правила, - говорит Даниэль Ласкау. – Это необходимо в том числе и для того, чтобы стартовавшая в июне этого года квалификация на Олимпиаду-2024, а также сами Игры в Париже прошли на высоком уровне».

Генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу отметил, что ACF уделяет большое внимание повышению уровня профессионализма судей и тренеров.

«Мы также хотим увеличить количество судей международной категории «A» и «B». Верим, что проводимая нами систематическая и планомерная работа даст свои плоды как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», - заявил генсек.