Мамед Эфендиев, отдел экономики 03:49

Некто Степан Даниэлян, представляемый армянскими СМИ как «известный политолог», недавно и взбодрил, и одновременно озадачил местную публику геополитической сенсацией, заявив, что больше всех в открытии Зангезурского коридора нуждается… Великобритания.

Обосновывая этот странный, мягко говоря, вывод, «известный политолог» ссылается на то, что транснациональная компания British Petroleum вложила в сферу нефтедобычи и нефтеразведки Азербайджана около 80 млрд долларов, не говоря уже о десятках миллиардов инвестиций, инвестированных в сферу энергоносителей на территории Центральной Азии. После чего делает такое умозаключение: Великобритании позарез нужен Зангезурский коридор, который может экономически соединить тюркский мир, что в результате позволит ей транспортировать энергоносители в обход территории Ирана и России на берега туманного Альбиона. Но, как и положено «известному политологу», Степа Даниэлян не ограничивается экономическими выкладками и объясняет публике политическую причину столь глубокой заинтересованности Лондона в открытии Зангезурского коридора. Оказывается, в силу «исторического соперничества», серьезно обострившегося после «брексита», палки в колеса планов Великобритании пытается вставить… Франция, которая очень хочет нанести Британии «ответный удар» (за что?!), а потому препятствует доставке азербайджанских энергоресурсов в Европу. Именно поэтому французский Сенат (барабанная дробь, пауза)… выступил недавно с антиазербайджанской резолюцией. Ну, Степа-джан, ты даешь!

Как сказал бы в такой ситуации известный литературный персонаж, «Тебе бы рассказы писать, начальник!» Но, к радости поклонников прозы, Создатель не сподобил Степана Даниэляна писать рассказы. Зато наделил талантом беззастенчиво фантазировать (проще говоря, врать, как сивый мерин), отметая, как несущественные, азы политики, экономики и физической географии. Оставим на совести Даниэляна «десятки миллиардов долларов», якобы вложенные British Petroleum в энергетический сектор государств Центральной Азии. У Азербайджана, десятилетиями сотрудничающего с ВР, таких сведений нет. У американцев, внимательно отслеживающих подобные контракты, их нет тоже. Откуда же они у «известного политолога»? Неужели утечка информации из Сената Франции? Или опять «Армянское радио»? Но вернемся к Азербайджану, мыслями о котором буквально пронизаны геополитические фантазии Степана Даниэляна. Да, за годы работы в Азербайджане в такой сложной и капиталоемкой сфере, как нефтегазовые разработки в открытом море, да еще в составе консорциума, включающего десяток иностранных компаний и азербайджанскую государственную компанию SOCAR, компания British Petroleum действительно вложила в Азербайджан огромные средства. Которые, к слову, приносят немалые дивиденды и защищены не только Кабинетом министров Его Величества короля Карла III, но и правительством Азербайджана, чьи ответственность и надежность подтверждены тридцатью годами совместного бизнеса. Неясно другое: зачем ВР и Великобритании еще и Зангезурский коридор?

Хочу в этой связи напомнить г-ну Даниэляну, что для транспортировки азербайджанской нефти с блока месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ) компания British Petroleum уже использует два отлаженных маршрута – трубопроводы «Баку – Тбилиси – Джейхан» и «Баку – Супса». А для экспорта газа в Европу с месторождения «Шахдениз» безотказно функционирует система Южного газового коридора (ЮГК). Больше трубопроводов ВР не нужно, а для удовлетворения своих нужд в прочих материалах и оборудовании британской компании вполне хватает железнодорожного и автомобильного транспорта, функционирующих по маршруту Азербайджан-Грузия-Турция. Так что, ВР без каких-либо логистических или транспортных проблем доставляет свои энергоносители в Европу в обход территории России и Ирана. И строить через территорию Армении новые, дорогостоящие трубопроводы British Petroleum абсолютно не нужно. То же самое можно сказать и о тюркском мире, перспективы развития которого так беспокоит армянского политолога. Да, подобные разговоры действительно имели место в конце ХХ века. Именно в те годы сразу несколько стран пытались убедить молодую Азербайджанскую Республику в коммерческой выгодности прокладки нефтепровода через территорию Армении, что позволило бы сэкономить немало средств. Но Баку, находившийся тогда (как, де-юре, и сейчас) в состоянии войны с Арменией, не пошел на этот вариант. И, как выяснилось, поступил весьма и весьма предусмотрительно. В результате, стратегические трубопроводы, проложенные через территорию Грузии, привели к расцвету экономики этой страны. В то время, как Армения до сих пор не может выбраться из геополитического тупика, в который её завели политические амбиции и «советы» немногочисленных союзников.