Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 04:16

На днях, в редакцию haqqin.az обратился Фикрет Керимов, учредитель ООО Bərəkət 2003, утверждающий, что стал жертвой мошенничества со стороны Вагифа Исмаилова. Дело, на первый взгляд, представлялось достаточно рядовым, пока не выяснилось, что Вагиф Исмаилов является… начальником Исправительного учреждения №4 Пенитенциарной службы, в котором содержатся сотни людей, арестованных за мошенничество. По словам Фикрета Керимова, Вагиф Исмаилов был его партнером по бизнесу, но, дав ложные обещания и выкачав из совместного бизнеса все средства, Исмаилов развалил общее дело.

Жалоба Фикрета Керимова рассматривается в настоящее время Ясамальской районной прокуратурой. Знакомство будущих компаньонов состоялось в далеком 2013 году. Керимов был бизнесменом средней руки и занимался импортом товаров из России, а Исмаилов уже тогда был ответственным сотрудником пенитенциарной службы. Спустя два года, в ходе одной из встреч, Исмаилов предложил Фикрету Керимову вложиться в бизнес одного из его родственников, занимавшихся ввозом различных товаров из Германии. «Эта сфера была близка мне и, соответственно, очень заинтересовала, - рассказывает нам Фикрет Керимов. – Как выяснилось, его родственник импортировал из Германии целый комплекс товаров – от детского питания до бытовой химии. Но их оборот тогда едва достигал 50 тысяч долларов. Вагиф предложил мне вложиться в это дело, чтобы расширить его. Но свободных средств у меня не было, и мы с ним договорились заложить в банке наши квартиры, а полученный под залоги кредит вложить в дело. Чуть позже выяснилось, что из-за каких-то проблем с документами Вагиф свою квартиру не заложил, так что, в общее дело вложился только я, инвестировав в бизнес свыше 475 тысяч долларов». Новый бизнес был сразу переведен в уже существовавшее ООО Bərəkət 2003 и под руководством опытного Керимова дела пошли в гору. Пережив кризис, вызванный девальвацией маната, когда пострадали многие импортеры, совместный бизнес Керимова и Исмаилова разросся к 2017 году до годового оборота в 800 тысяч манатов. Но вскоре Вагиф Исмаилов стал забирать из оборота крупные суммы, ссылаясь на то, что готовится вступить в должность начальника колонии.

«Вагиф под расписку забирал из кассы различные суммы денег, начиная от нескольких сотен и заканчивая десятками тысяч манатов, - рассказал разоренный бизнесмен. – Он говорил, что деньги ему нужны для того, чтобы вступить в должность. И если он её займет, то мы сможем забыть о бизнесе и зарабатывать только на различных цехах внутри колонии. Он брал деньги для оплаты таможенных пошлин, а потом выяснялось, что пошлины не уплачены. Он также брал в долг товар у других предпринимателей, записывая долги на имя нашей компании, а потом продавал товар на сторону». На все жалобы Фикрета Керимова о том, что своими действиями Вагиф Исмаилов разоряет компанию, он отвечал обещаниями, что скоро покроет все долги. Исмаилов сулил партнеру золотые горы, предлагая лишь дождаться его вступления на должность начальника колонии. В 2017 году Вагиф Исмаилов забрал очередные деньги из оборота компании, доведя общую сумму своих «заимствований» до 470 тысяч долларов. При этом в учетной книге компании под каждой изъятой из кассы суммы стоит подпись Вагифа Исмаилова. «Компания была разорена, моя квартира арестована банком Standart, который к тому времени был признан банкротом. Я требовал от Вагифа вернуть деньги, он обещал, что скоро вступит в должность и первым делом выкупит из банка мою квартиру. А потом мы будем зарабатывать миллионы на цехах, расположенных внутри колонии, которую он вот-вот возглавит», - рассказывает Керимов.

В 2018 году Вагиф Исмаилов действительно стал начальником колонии, и Фикрет Керимов, наконец, вздохнул с облегчением, уверенный в том, что партнер выплатит свои долги и вытащит его из долговой ямы. К тому моменту все деньги Керимова ушли на выплату долгов компаниям, у которых Исмаилов брал товар в долг. Но когда они встретились после вступления Исмаилова в должность, свежеиспеченный начальник колонии нанес Керимову несколько ударов кулаком, потом навел на него табельный пистолет и потребовал забыть его имя. «После этого инцидента, я начал жаловаться во все инстанции, - рассказывал Керимов. – В первую очередь в Министерство юстиции, представителям которого я в деталях описал все, что со мной произошло. В Минюсте провели служебное расследование, по итогам которого порекомендовали мне обратиться в гражданский суд. Я написал жалобу на имя президента, первого вице-президента, в Генпрокуратуру, МВД и другие правоохранительные органы. Но вскоре, нагрянула пандемия, и мое дело застопорилось». В 2020 году Вагиф Исмаилов сам обратился в суд с жалобой на клевету и оскорбление чести и достоинства со стороны Фикрета Керимова. Дело рассматривалось в Ясамальском районном суде, который иск отклонил. Исмаилов на суде утверждал, что вообще не знаком с Фикретом Керимовым. Иски против Керимова также отклонили Бакинский апелляционный и Верховный суды.