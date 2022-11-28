Успешно ограбил дом, но споткнулся на интимных фотографиях женщины

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс над 28-летним жителем Гусарского района Зарбели Джигалиевым и 31-летним жителем Ширвана Хагани Гюнешовым.

Подсудимые вначале вместе совершили ограбление в Гусарском районе, а позже Джигалиев завладел интимными фотографиями женщины, с которой познакомился в соцсетях, и шантажировал её.

Согласно обвинительному акту, в ночь на 1 декабря прошлого года Джигалиев и Гюнешов ограбили дом в селе Аваджуг Гусарского района. Оба преступника были в масках и перчатках. Джигалиев и Гюнешов разбудили спящую пожилую пару и забрали хранившиеся дома две тысячи долларов. Уходя, грабители предостерегли хозяев от обращений в полицию, пригрозив расправой.

Поскольку преступление осталось нераскрытым, Джигалиев спустя некоторое время вновь решил «подзаработать», но на сей раз, в Баку. Он познакомился в Instagram с женщиной по имени Махизер Хамзаева (имя и фамилия изменены – ред.), сумел завоевать ее доверие, обещал жениться, а позже начал шантажировать Махизер интимными фотографиями.

Преступнику удалось «выбить» из своей жертвы 1000 долларов, однако позже он потребовал у неё еще две тысячи. Тогда женщина обратилась в полицию и Джигалиева задержали.

Суд приговорил Джигалиева к 11 годам, а его сообщника, Хагани Гюнешова – к 10 годам лишения свободы.