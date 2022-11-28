Стартует 8-й тур ABL: игры пройдут в Баку и Астаре
Сегодня стартует 8-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).
В 16:30 в Спортивном центре «Серхедчи» начнется матч НТД – «Серхедчи». Игра будет транслироваться в прямом эфире на канале CBC Sport и на Youtube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.
А в 19:00 начнется матч «Нефтчи» – AAAF (Хырдалан).
Две оставшиеся игры 8-го тура состоятся 3 и 4 декабря в Астаре. 3 декабря в местном Олимпийском спорткомплексе астаринская «Зирвя» примет «Сабах». А на следующий день там встретятся шекинский «Олимпик» и лидер чемпионата «Гянджа».
Турнирное положение:
1. «Гянджа» – 13 очков (7 матчей)
2. «Сабах» – 12 (7)
3. НТД – 12 (7)
4. AAAF – 11 (7)
5. «Серхедчи» – 10 (7)
6. «Олимпик» – 9 (7)
7. «Нефтчи» – 9 (7)
8. «Зирвя» – 8 (7).