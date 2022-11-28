Стартует 8-й тур ABL: игры пройдут в Баку и Астаре

В 16:30 в Спортивном центре «Серхедчи» начнется матч НТД – «Серхедчи». Игра будет транслироваться в прямом эфире на канале CBC Sport и на Youtube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.

Две оставшиеся игры 8-го тура состоятся 3 и 4 декабря в Астаре. 3 декабря в местном Олимпийском спорткомплексе астаринская «Зирвя» примет «Сабах». А на следующий день там встретятся шекинский «Олимпик» и лидер чемпионата «Гянджа».