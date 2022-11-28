Армянские боевики не унимаются: выстрелы раздаются в Агдаме, Лачине, Кельбаджаре...

Министерство обороны заявляет о новых провокациях армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, а также на армяно-азербайджанской границе.

Согласно сообщению военного ведомства, 29 ноября в 18:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Агдамском направлении.

Кроме того, с 18:25 29 ноября до 00:45 30 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа Басаркечарского района, Хазинавар и Бурун Горисского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Еллиджа Кельбаджарского района, Гаджилар Лачинского района и в Гарагёльском направлении.

Военное ведомство Азербайджана отмечает, что подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, приняты адекватные ответные меры.