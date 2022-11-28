В бакинском аэропорту задержали Гюльтекин Гаджибейли

Бывший депутат Милли Меджлиса Гюльтекин Гаджибейли была задержана в бакинском аэропорту, сообщает haqqin.az. По предварительной информации, жалоба на нее поступила в Насиминский районный суд в порядке особого обвинения. В отношении Гаджибейли возбуждено уголовное дело по статье 147.2 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).

Выяснилось, что Гаджибейли была объявлена в розыск Насиминским районным судом. Ее доставили в Насиминский районный суд и отпустили после дачи показаний.