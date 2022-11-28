Керим Велиев встретился с начальником Бюро Нацгвардии США

В рамках визита в США первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с начальником Бюро Национальной гвардии США генералом Дэниелем Хокансоном, сообщили в Минобороны.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы военного сотрудничества в рамках «Программы партнерства со штатом», а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Во встрече принимал участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.