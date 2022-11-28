Парвиз Шахбазов встретился с премьер-министром Алжира

Премьер-министр оценил участие президента Азербайджана в 31-м саммите Лиги арабских государств как показатель высоких отношений между двумя странами и попросил передать главе государства приветствие президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что развитию всестороннего, в том числе энергетического сотрудничества с Алжиром, уделяется особое внимание со стороны президента Азербайджана: «Проведенные в рамках этого визита двусторонние переговоры и подписанный документ о сотрудничестве в нефтегазовой сфере служат реализации именно этой политики».

На встрече была подчеркнута важность развития экономических связей Азербайджана и Алжира. Был проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества в энергетической сфере, отмечено, что правительство Алжира окажет необходимую поддержку для достижения прогресса в этой области.