Резервуары с нефтепродуктами загорелись в приграничной Брянской области в ночь на 30 ноября, об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Российские телеграм-каналы и СМИ со ссылкой на источники утверждают, что причиной стал взрыв неустановленного боеприпаса, который был сброшен с беспилотника.

Площадь пожара по состоянию на утро составляла больше 1,8 тысячи кв. м, написал Богомаз. Затем она увеличилась до 4 тысяч. Сейчас пожар локализован.

При этом губернатор не назвал причину пожара. Пострадавших нет.