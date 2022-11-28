США хотят сблизить лидеров Азербайджана и Армении

США «очень глубоко» вовлечены в азербайджано-армянский мирный процесс и «очень сильно» заинтересованы в заключении мирного соглашения, заявил во вторник посол США в ОБСЕ.

«И мы продолжим искать способы сблизить их лидеров», - сказал посол Майкл Карпентер, отвечая на вопрос о дипломатических усилиях США в достижении соглашения между Арменией и Азербайджаном.

«Не секрет, что США и их партнеры из ЕС очень тесно работают по азербайджано-армянскому мирному процессу и рассматривают возможность использования потенциала ОБСЕ, направив по просьбе Еревана наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу», - сказал он.

«Наша цель проста: мы хотели бы, чтобы граница была делимитирована как можно скорее. Мы хотели бы, чтобы мирное соглашение было согласовано между двумя сторонами как можно скорее, чтобы мир и стабильность вернулись в регион, права человека и безопасность всех людей, проживающих в этом регионе, соблюдались, и мы могли открыть новую страницу в истории Южного Кавказа», - подчеркнул Карпентер.