Потери Украины с начала вторжения России в страну составили 100 тысяч солдат и офицеров, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова передают российские СМИ.

По ее данным, «свыше 100 тысяч украинских военных и более 20 тысяч гражданских лиц погибли» с конца февраля этого года.

Финансовый ущерб, причиненный полномасштабной войной Украине, фон дер Ляйен оценила в 600 миллиардов евро (накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление страны после войны потребуется триллион долларов - ред.). На компенсацию ущерба, по словам фон дер Ляйен, следует направить замороженные на счетах в европейских банках средства российских олигархов и ЦБ РФ.

Также фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия совместно с Международным уголовным судом работает над созданием специального судебного органа, который займется расследованием преступлений, совершенных российскими войсками в Украине.