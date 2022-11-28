Умер бывший председатель КНР Цзян Цзэминь новость дополнена
Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет, сообщает Центральное телевидение Китая.
Сообщается, что Цзян Цзэминь умериз-за лейкемии и полиорганной недостаточности.
Цзян Цзэминь окончил факультет электрических машин Шанхайского университета Цзяотун (1947 год), получив профессию инженера-электрика. После этого в течение 30 лет он работал в Министерстве машиностроения КНР, пройдя путь от помощника инженера до директора крупного НИИ. В 1982-м он стал министром электронной промышленности Китая, поспособствовав быстрому внедрению технологий в промышленной блок страны. С 1985 по 1989 год работал мэром Шанхая. Цзян Цзэминь занял пост председателя КНР 24 июня 1989 года, находился на этом посту до 15 ноября 2002-го.