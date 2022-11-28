Байден пообещал: США не будут «заложниками» Китая

Президент США Джо Байден во время посещения завода по производству полупроводников в Мичигане стоимостью 300 миллионов долларов заявил, что США «больше не будут заложниками» таких стран, как Китай, которые доминируют в этой отрасли, пишет «Голос Америки».

«Вместо того чтобы полагаться на чипы, произведенные за рубежом, в таких местах, как Китай, цепочки поставок этих чипов будут находиться здесь, в Америке. В Мичигане. Это кардинально изменит ситуацию», – заявил Байден собравшимся на заводе компании SK Siltron CSS в Бей-Сити.

Компания входит в южнокорейский конгломерат SK Group, и на заводе будут производиться материалы для полупроводников, которые будут использоваться в электромобилях. «Разница в том, что мы сделаем эту цепочку поставок доступной для остального мира, и мы больше не будем заложниками», – сказал Байден.