Евросоюз наращивает производство вооружения

Лидеры Европейского союза настаивают на скорейшей разработке инвестиционной программы для наращивания производства в оборонной промышленности блока в свете войны РФ против Украины, говорится в проекте итогового документа саммита, который состоится 15-16 декабря, сообщает Reuters.

«Европейский совет призывает Еврокомиссию быстро представить предложение по Европейской программе оборонных инвестиций для укрепления потенциала и устойчивости европейских оборонных технологий и промышленного сектора, включая малые и средние предприятия», - говорится в проекте.

Лидеры ЕС также будут настаивать на том, чтобы Еврокомиссия блока и Европейское оборонное агентство активизировали усилия по выявлению военных пробелов и координации совместных оборонных закупок, в частности, для пополнения их запасов техники, которые были истощены для поддержки Украины.

ЕС уже давно призывает государства-члены объединить усилия в закупках оружия, а не повышать цены, конкурируя друг с другом или заключая индивидуальные сделки с поставщиками вне блока.