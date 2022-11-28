В Украине начался вязкий этап тяжелой войны. Особенно на Донбассе, в частности, в поселке Бахмут, где бои идут за каждый квадратный метр. Страшное кровопролитие все чаще обращает нас с вопросами к представителям общественного мнения России и Украины: неужели нет ни единого шанса остановить эту войну?

- В первую очередь, я хотел побеседовать с Вами как с одним из известных интеллектуалов, умным и рассудительным человеком, которых в России, к сожалению, осталось не так много. Начну с этой крамольной мысли, ведь в Москве сегодня высказывать свою точку зрения небезопасно…

- Ну, во-первых, я бы не преувеличивал, в России не так уж и мало умных людей. И если Вы хотите причислить к ним и меня тоже, то отказываться не стану, спасибо на добром слове! (Улыбается). Что же касается опасностей, связанных с высказыванием своей точки зрения, то Вы же сами сказали, что я - человек рассудительный. А значит, все не так уж и опасно. Рассуждая здраво, можно обойти заведомо безнадежные ямы, из которых потом уже не вылезти. Результаты налицо: как видите, я беседую с Вами не из тюрьмы, а из собственной квартиры.

- И слава Богу! А потому хочу сразу спросить: неужели в Кремле еще не осознали, что в Украине ведется безнадежная война, которую пора остановить? Возможно, требуется какая-то ревизия, пересмотр стратегии по украинскому вопросу?

- В Кремле, по правде говоря, не бываю и бесед с его обитателями не веду (улыбается). Но полагаю - давайте называть вещи своими именами, что дело вовсе не в Кремле, а всего лишь в одном человеке, которого зовут Владимир Путин. И то, что хочет этот человек, повторяют все. Навязать ему свою точку зрения не может никто, так устроена российская вертикаль и, в целом, авторитарная власть.

Сигналы снизу вверх идут с трудом и с большим искажением, а сверху вниз - мгновенно и усиленно, по сути, директивно. Поэтому вопрос тут в мировоззрении и восприятии единственного человека. Вся история с Украиной началась по личному решению Путина и продолжается по его воле. Это, по-моему, ни у кого сомнений не вызывает. Что думает сам Путин, сказать не могу, мы с ним, как Вы понимаете, не знакомы и не общаемся. Но мне кажется, что в его положении нельзя просто так взять и сказать: «Да, это безнадежная история!» Допустим, что это действительно так. Но что ему-то делать? Самым простым было бы признать безнадежность сложившейся ситуации, остановить войну, вернуть войска и так далее.

Уверяю Вас: такое заявление 90 или, скорее даже, 99 процентов населения России приняли бы с огромным облегчением. Был бы, конечно, относительно небольшой процент ярых патриотов с требованиями продолжать войну, но численно их было бы мало. Хотя, как и в любой стране, в России политически активная, фанатичная часть населения многое определяет. Так вот, эти активные патриоты были бы против. Но на их мнение Путин мог бы наплевать и все прекратить. Но тогда сразу возникла бы куча неразрешимых вопросов для самого Путина.

Что значит прекратить? Отойти к границам 23 февраля? Во-первых, не факт, что на это согласятся украинцы, ведь они могут продолжить войну и пойти на Крым и Донбасс. Во-вторых, в Конституции Российской Федерации уже успели прописать, что вся Донецкая область, а не только ее часть, которая до 24 февраля называлась «ДНР», а также вся Луганская область являются частью России. Прописали также, что Херсонская и Запорожская области – тоже часть России. Да, четких границ там не указано, но тем не менее…

Ясно, что речь идет о как минимум больших кусках этих областей. Ну, и как тут подписывать мир? Путину что, отказываться от Конституции, которую он пару месяцев назад менял ради присоединения этих территорий? Менять во второй раз? Согласитесь, это будет выглядеть очень странно. Дальше - больше. В начале население воспримет новость о мире с огромным облегчением, это несомненно. Но дальше у того же народа возникнет естественный и неизбежный вопрос: так зачем все это нужно было, если мы вернулись туда, откуда начали? Погибла уйма людей, никто точно не знает сколько, но ясно, что немало. Я уже не говорю о бойцах «ДНР», «ЛНР» и так далее. Россия получила новые санкции. И ради чего все это было? Ответы, мягко говоря, никак не улучшат отношение народа к Путину и, главное, к его образу «вечного победителя», каковым он себя считает…

- Тупиковая ситуация.

- Будь я Путиным, то всерьез рассматривал бы два выхода. Первый - несмотря ни на что, я верю в возможность победы. Тогда мне надо собрать ладонь в кулак, а еще лучше в два кулака, чтобы один использовать в Беларуси, другой - на Донбассе и при первой же возможности нанести оглушительный удар в надежде сделать то, что не удалось в феврале 2022 года. То есть осуществить блицкриг, захватить Киев, разгромить украинскую армию, загнать украинцев в мешок и навязать им капитуляцию.

На каких условиях она будет - вопрос другой, но это будет означать победу. Если же я считаю этот план нереальным и второй блицкриг закончится тем же, что и первый, тогда остается всем известная тактика Ходжи Насреддина - тянуть время в надежде, что умрет либо шах, либо ишак. А ведь произойти может все что угодно. Американцам может надоесть поддерживать Украину оружием и так далее. Не исключено, что этом может надоесть и европейцам. Да, русское лобби в Европе сейчас притихло, но ведь оно по-прежнему существует. Да и сами украинцы могут смертельно устать от этой борьбы и, так сказать, запросить пардона. По крайней мере, на месте Путина я бы рассуждал так.

Моя (в смысле Путина) власть - единая и неделимая. У меня в России нет оппозиции, никто мне не может возразить, вся власть в моих руках. Да, народ, конечно, не в восторге - когда в России провели мобилизацию, из страны уехали около 500-700 тысяч человек. Тем не менее никто не возражает, никто не бунтует. Власть и народ у меня в руках, ресурсы России безграничны. Ввели против нас санкции, ну и что? Экономика по-прежнему жива, инфляция не выше, чем в Европе. Так что буду тянуть резину, играть не на результат, а на время. В Украине, в отличие от России, есть разные политические силы, не говоря уже о Западе. У нас, мол, монолитно все, а у них вечные споры, оппозиция и так далее. Завтра кто-то уйдет, а кто-то придет, сменится общественное мнение. Они, Запад, политически слабее, чем я, Россия. Ослабят поддержку Украины, так я ее и возьму голыми руками. Можно рассуждать и так…

- Ну, голыми руками Путину Украину взять уже не удастся. Хотя бы потому, что свою первую, профессиональную армию он почти потерял…

- Я говорю о том, как эту картину может рассматривать Путин. Сам я вижу все это иначе, но, как Вы понимаете, мое мнение, кроме близких родственников, никого не интересует.

А вот если начинать думать как Путин, то любой человек станет преувеличивать свои возможности и, наоборот, преуменьшать возможности противников - так уж устроена человеческая психология. Думаю, что Путин верит в свою звезду, в свою удачу. Ну, и как в них не верить, если первые шестьдесят лет жизни этого человека были на самом деле крайне удачными. За последние десять лет успехи Путина, конечно же, были куда более скромными, хотя сам он, возможно, считает иначе. Но даже если смотреть со стороны, то жизнь Путина – это сказка. Человек без каких-либо серьезных достижений вдруг в 48 лет становится президентом России. Как только это произошло, цены на нефть взлетели до небес, а экономика стала расти как на дрожжах. И, если честно, то вклада самого Путина во все это не было. Наверняка он считает себя игроком, который делает в казино любые, даже самые авантюрные ставки, но все равно выигрывает. Именно так человек прожил всю жизнь. Так во что он может верить?

- А 22 февраля 2022 года он заходит в казино и неожиданно проигрывает. Может, Путин просто не может простить судьбе, что на сей раз она ему почему-то не улыбнулась?

- Точно мы знать не можем. Но, повторюсь, он вполне может считать, что не проиграл. Окончательного итога ведь нет, не так ли? Ход его мыслей может быть таким: «Да, на сей раз игра пошла не так, как было задумано, это факт. Но последний ход еще не сделан. Сделаю еще одну крупную ставку и сорву банк. Или буду ставить по маленькой до тех пор, пока фортуна вновь не повернется ко мне лицом…»

По причинам, которые я называл выше, признать, что все пошло не так, объявить об отводе войск — это для Путина просто невозможно. И дело не столько даже в несговорчивых украинцах или в новых записях в Конституции. Главное, что народ впервые увидит проигравшего Путина. Акела промахнулся! Хотел, но промахнулся. И это будет его конец. Весь имидж Путина полетит вверх тормашками, а вслед за ним – и вся система.

Помните, как десять лет назад Володин, спикер российской Госдумы, сказал: «Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет и России!» Ну, глупость, конечно, Россия каким-то образом тысячу лет существовала до Путина и после будет, куда ей деться? Но если добавить в «афоризм» Володина одно прилагательное – «Есть Путин - есть путинская Россия, нет Путина - нет путинской России», то это будет абсолютная правда.

- Как Вы считаете, может ли Путин в какой-то момент отказаться от своей абсолютистской власти?

- Конечно, нет!

- То есть ни одного такого варианта не рассматриваете?

- Я много раз говорил, что, по моим личным ощущениям, Путин в 2024 году может не выставить свою кандидатуру в президенты и уйти. Но я ошибся! Такое со мной вообще часто происходит, что нормально для любого предсказателя. Если ты не Нострадамус, который предсказывал так, что понять толком ничего нельзя, то ты обязательно ошибешься.

Моя ошибка была основана на ощущении, что свою повестку Путин исчерпал и что делать ему на посту президента по большому счету уже нечего. Россия нуждается в существенной технологической и социальной модернизации, что должны делать уже политики другого поколения, другого бэкграунда и так далее. Я полагал, что людям изрядно поднадоело создавшееся положение вещей, что к 2024 году срок правления Путина будет исчисляться 25 годами подряд – фантастически долгий срок. На сегодняшний день он один из старейших по срокам правления лидеров в мире. А среди руководителей ведущих государств и вовсе самый старый. Поэтому мне казалось, что в 2024 году Путин согласится уйти на какую-то почетную должность или просто на сверхпрестижную и почетную пенсию, как тот же Горбачев. Но это было до 22 февраля 2022 года. А после 22 февраля вариантов никаких нет.

Может быть, что также не исключено, Путин пошел на этот шаг, чтобы создать новую повестку, перезагрузить, так сказать, систему и свою власть. Он, возможно, тоже чувствовал, что в мирных условиях, когда экономика развивается слабо, когда стагнирует социальная сфера, а ресурсов для существенной перезагрузки экономики нет, нужно сделать какой-то ход в другой сфере - более интересной, более живой и близкой для него. То есть в геополитике.

В итоге получилось так, как получилось. Но в любом случае ход со «спецоперацией» был необратимым. После него уйти мирно и тихо, оставив кому-то расхлебывать заваренную кашу, конечно же, не вариант. Как говорил герой известного советского фильма: «Либо я ее поведу в ЗАГС, либо она меня - к прокурору». Словом, уходить Путину некуда. Этот человек может быть или победителем, или побежденным. Побежденным он быть, естественно, не хочет, поскольку победителей обычно не судят, а с побежденными в наше неблагодарное время всякое случается. Поэтому мне кажется, что особых вариантов у Путина нет. И если он победит, то и уходить не станет, будет пожинать лавры…

(Продолжение следует)