Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку

Национальная разведывательная организация Турции провела в Ираке операцию по нейтрализации особо опасной террористки Фатмы Онур под позывным «Кинда Мараш», руководившей «разведотрядом» террористической РКК, передает Anadolu.

По данным источников в Анкаре, террористка ликвидирована в районе Синджар на северо-западе Ирака.

Отмечается, что Онур участвовала в организации ряда нападений на расположение турецких военных, в последний период была направлена главарями РКК в иракский Синджар с целью сбора разведданных. Сотрудники MİT вычислили месторасположение Онур и превентивным ударом ликвидировали террористку.